Supercoppa italiana: Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Terza sfida in Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, venerdì alle 20. Precedenti nella competizione che sorridono ai biancocelesti, vincitori di entrambe le sfide, nel 2000, a Roma, e nel 2009 a Pechino. L’Inter approda alla competizione da vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, la Lazio da seconda in classifica, proprio davanti ai nerazzurri. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.