Supercoppa, le ultime su Inter – Milan | Le formazioni

Inter – Milan, è il grande giorno. A Riad si assegna la Supercoppa Italiana. Le formazioni milanesi in campo in un derby tutto da vivere, ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori, Inter pronta a schierare Taremi al posto di Thuram, Milan col dubbio Leao.

Inter – Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2, la probabile formazione): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1, la probabile formazione): Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All.: Conceiçao