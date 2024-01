Supercoppa, Materazzi: “In finale non ci sono favorite. Chi la decide? La ThuLa”

Materazzi dice la sua in vista della finale di Supercoppa

L’ex difensore Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della finale di Supercoppa di questa sera. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Marco Materazzi

L’Inter è favorita o il Napoli può mettere in difficoltà i nerazzurri?

“In finale non ci sono favorite. L’Inter dopo la vittoria contro la Lazio sicuramente ha tanta sicurezza, ma questo è già successo dopo la finale di Istanbul. L’Inter gioca a calcio e lo fa in maniera incredibile, il rammarico forse è non aver segnato di più l’altra sera.”

Il sorpasso momentaneo della Juve in campionato può incidere mentalmente?

“Questo c’entra poco perché le partite da giocare sono sempre le stesse. Vedremo chi starà meglio e chi alla fine vincerà lo Scudetto“.

Chi la deciderà stasera?

“Spero la ThuLa“.