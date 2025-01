Supercoppa, verso Inter – Atalanta | Le probabili formazioni

E’ il momento di Inter – Atalanta, questa sera si sfidano i due club nerazzurri, obiettivo la finale di Supercoppa in programma il 6 gennaio. Inzaghi e Gasperini hanno scelto chi scenderà in campo, qualche sorpresa e qualche conferma, per un grande big match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini