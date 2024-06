Svizzera-Germania, probabili formazioni e dove vederla

Svizzera e Germania si giocano il primo posto del girone nonostante ci sia ancora una percentuale minima che la Scozia possa superare la Svizzera e arrivare seconda. La Nazionale crociata non ha perso nessuna delle ultime tre partite contro i tedeschi (1V, 2N) mentre nelle precedenti 18 era uscita sconfitta dal rettangolo verde ben 16 volte (2N). Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay domenica 23 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Svizzera-Germania

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas. Ct. Yakin

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Emre Can, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Fullkrug. Ct. Nagelsmann