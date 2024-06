Domani è il grande giorno di Svizzera-Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti giocheranno la gara unica valida per gli ottavi di finale degli Europei 2024. In considerazione va preso ogni scenario, anche quello dei calci di rigore. Se si arriva al momento dei penalty, quali saranno gli azzurri che si presenteranno sul dischetto? Ecco la possibile lista di Spalletti.

Svizzara-Italia, i possibili rigoristi dopo i tempi regolamentari

Il portiere da battere, in caso di rigori, è Yann Sommer, campione d’Italia con l’Inter e specializzato nel neutralizzare i rigori. Valutando le sue statistiche, ne ha parati il 17% di quelli subiti, quasi uno su cinque. Tra i precedenti contro l’Italia, ricordiamo Jorginho, mentre all’Europeo del 2021 dagli 11 metri ha fatto piangere la Francia di Mbappé.

Chi tirerebbe i calci di rigore in caso a fine tempi regolamentari la gara non avesse un vincitore? Qualche nome lo ha fornito lo stesso ct azzurro nei giorni scorsi: “In rosa ci sono tanti che li sanno calciare: Scamacca, Retegui, Dimarco e Barella. E secondo me li sanno battere anche Calafiori e Jorginho”. Queste le parole di Luciano Spalletti durante la conferenza stampa prima della sfida contro la Spagna. Alla lista appena fatta, vanno aggiunti anche Pellegrini e Zaccagni.