Il grande giorno degli ottavi per l’Italia è domani, sabato 29 giugno, quando gli azzurri si ritroveranno a giocare contro la Svizzera. Non solo dubbi per la giusta formazione da schierare, per Spalletti arriva anche una tegola: Dimarco non è al 100%.

Italia-Svizzera, per Dimarco solo lavoro di scarico e cyclette

Luciano Spalletti si ritrova a dover fare i conti con le assenze in vista della partita di domani. Il Ct azzurro oltre a Calafiori, squalificato per somma di ammonizioni rimediate nella fase a gironi, rischia di dover fare a meno anche di Dimarco. Il giocatore dell’Inter, che già aveva stretto i denti nonostante i problemi fisici per essere in campo a disposizione contro la Croazia, non sta ancora bene e potrebbe saltare gli ottavi con la Svizzera.

L’esterno mancino dell’Inter è stato l’unico dei titolari, reduci dalla partita contro la Croazia, a lavorare a parte nella giornata di ieri, quando la Nazionale ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti.

L’infortunio è nato da una contusione a un polpaccio rimediata contro la Spagna. Per lui solo lavoro di scarico e cyclette. La speranza è che possa farcela per la sfida contro la Svizzera.