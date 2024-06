Inter, l’agente di En-Nesyri in sede | Per il suo arrivo servono delle cessioni

Dopo l’arrivo di Josep Martinez l’Inter non ha voglia di fermarsi, e mentre Taremi è sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche in vista dell’imminente firma, inizia a smuoversi qualcosa in Viale della Liberazione, dove oggi Ausilio ha ricevuto Fahad Alqarni Sarih, agente di En-Nesyri, protagonista anche in questa stagione con il Siviglia con 16 gol e 2 assist in campionato.

Inter, Correa e Carboni ostacolano l’arrivo di En-Nesyri

Come riportato da TMW, il procuratore è stato nella sede neroazzurra anche per profili al club, ma quello del marocchino è quello che stuzzica maggiormente i dirigenti neroazzurri, ancora alla ricerca di una quinta punta, il cui arrivo dipenderà però dalle partenze di Correa e Valentin Carboni.

Tra i suoi assistiti spiccano anche i nomi di Bounou, neo portiere dell’Al-Hilal che però difficilmente lascerà l’Arabia per tornare in Europa, e quello di Abdel Abqar, difensore marocchino che quest’anno ha giocato stabilmente tra i primi undici dell’Alaves, e che i neroazzurri potrebbero valutare come post Acerbi, in scadenza nel 2025.