Tennis, Atp Montecarlo: Fabio Fognini da 10 e lode. Il ligure vince il primo set e recupero il secondo da 2-5

Fabio Fognini vince di carattere contro Filip Krajinovic, classe 1992 numero 37 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 7-6 (1) dopo un’ora e trenta minuti di gioco. Il tennista azzurro stravince un primo set senza storia in appena 30 minuti (break nel terzo e quinto gioco). Nella seconda frazione va sotto 2-5 ma riesce a pareggiare splendidamente vincendo 3 game consecutivi. Al tie-break Fabio dà il meglio di se e lascia un solo punto all’avversario che esce sconfitto 7-1. Obiettivo quarti di finale al torneo di Montecarlo centrato per Fabio Fognini che se la vedrà col vincitore del match tra Carreno Busta e Ruud.

ATP Montecarlo, i risultati degli ottavi di finale

[4] S. Tsitsipas (GRE) vs [16] C. Garin (CHI) 6-3, 6-4

D. Evans (GBR) vs [1] N. Djokovic (SRB) 6-4, 7-5

[14] G. Dimitrov (BUL) vs [3] R. Nadal (ESP)

[6] A. Rublev (RUS) vs [9] R. Bautista Agut (ESP)

A. Davidovich Fokina (ESP) vs [WC] L. Pouille (FRA) 6-2, 7-6

[11] D. Goffin (BEL) vs [5] A. Zverev (GER) 6-4, 7-6

[15] F. Fognini (ITA) vs F. Krajinovic (SRB)

C. Ruud (NOR) vs [12] P. Carreno Busta (ESP)

Il programma dei quarti degli ATP di Montecarlo

[4] S. Tsitsipas (GRE) vs A. Davidovich Fokina (ESP)

D. Evans (GBR) vs [11] D. Goffin (BEL)

[15] F. Fognini (ITA) vs C. Ruud (NOR) o [12] P. Carreno Busta (ESP)

[3] R. Nadal (ESP) vs [6] A. Rublev (RUS) o [9] R. Bautista Agut (ESP)

ATP Montecarlo, Djokovic fuori a sorpresa

Novak Djokovic, che mercoledì aveva battuto in due set il nostro Jannik Sinner, è stato batto eliminato agli ottavi di finale da Daniel Evans, n° 33 del ranking, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di due ore di gioco e accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un Masters 1000.