Tennis, ATP MONTECARLO: Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa da Evans. Il n. 1 al mondo esce di scena dopo una partita molto al di sotto del suo livello di gioco, caratterizzata da un’alta percentuale di errori gratuiti.

Novak Djokovic, che mercoledì aveva battuto in due set il nostro Jannik Sinner, è stato batto eliminato agli ottavi di finale da Daniel Evans, n° 33 del ranking, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di due ore di gioco e accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un Masters 1000. Nole è apparso molto distratto incappando in una mole incredibile di errori gratuiti (45) è una scarsa percentuale di risposta.

Il britannico, battuto da Lorenzo Musetti all’Open di Sardegna dieci giorni fa all’Open di Sardegna, troverà ai quarti di finale Goffin che si è sbarazzato di Zverev, numero 5 del seeding, imponendosi 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco.

Dopo il match Novak Djokovic è stato molto duro nell’esaminare il suo match: “Devo dare merito a Dan per aver giocato un’ottima partita – ha detto il n. 1 -. Credo che oggi sia stato uno dei miei peggiori match sul rosso, non voglio togliere meriti al mio avversario però davvero, non ha funzionato nulla”. Anche nel match contro Sinner Djokovic ha ammesso di non essersi mai sentito “comodo” in campo: “Non trovo nulla di positivo in questa partita – ha concluso Nole -, ora è meglio lasciare andare questa pessima prestazione e concentrarmi sui prossimi tornei. Di sicuro vado via con l’amaro in bocca”.

ATP Montecarlo, i risultati degli ottavi di finale

[4] S. Tsitsipas (GRE) vs [16] C. Garin (CHI) 6-3, 6-4

D. Evans (GBR) vs [1] N. Djokovic (SRB) 6-4, 7-5

[14] G. Dimitrov (BUL) vs [3] R. Nadal (ESP)

[6] A. Rublev (RUS) vs [9] R. Bautista Agut (ESP)

A. Davidovich Fokina (ESP) vs [WC] L. Pouille (FRA) 6-2, 7-6

[11] D. Goffin (BEL) vs [5] A. Zverev (GER) 6-4, 7-6

[15] F. Fognini (ITA) vs F. Krajinovic (SRB)

C. Ruud (NOR) vs [12] P. Carreno Busta (ESP)