Tennis, Atp Montecarlo: Fognini batte Thompson e accede al terzo turno. Il ligure sarà l’unico tennista azzurri a rappresentare l’italtennis

Alle 4 eliminazioni di ieri se ne aggiungono altrettante oggi. L’unico tennista azzurro rimasto in gara al Masters 1000 del Principato di Monaco è Fabio Fognini che si è sbarazzato agevolmente di Jordan Thompson, numero 63 del ranking ATP, con un doppio 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco. Il campione in carica, n. 18 del ranking ATP e 15 del seeding, sfiderà al terzo turno il serbo Filip Krajinovic (n. 37 Atp).

Jannik Sinner – Niente da fare per Jannik Sinner. Il 19enne azzurro, numero 22 del mondo, si è dovuto arrendere in due set al serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo: 6-4, 6-2 il punteggio finale in un’ora e 34 minuti di gioco. Era il primo confronto tra Sinner e Djokovic. L’altoatesino non si è fatto intimidire e ha mostrato che tutte le attenzioni su di lui sono giustificate da un talento grezzo ma infinito come confermato anche da Nole a fine gara: “Giocare qui dove abito, in questo club che è la mia base di allenamento in 15 anni, è come stare a casa. Un ottimo primo match, Sinner è in forma, ha giocato la finale a Miami. Dovevo rimanere lì con lui. Sinner è un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande in tutte le superfici. E’ il futuro del nostro sport, forse anche il presente. Ha già fatto una finale in un 1000, questo è il risultato”

Salvatore Caruso – Salvatore Caruso, n.89 ATP ha ceduto al russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 6 del seeding. Il tennista russo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 10 minuti.

Marco Cecchinato – Marco Cecchinato, n.92 ATP, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-0 al belga David Goffin, n.15 del ranking e 11 del seeding. Primo set deciso da un break subito in apertura dall’italiano nel terzo game: Ceck ha l’opportunità di tornare in parità nel decimo gioco, ma Goffin annulla le due palle della parità e vince 6-4. Secondo set senza storia, 6-0 e Goffin vola al terzo turno.

Lorenzo Sonego – Chiude la giornata il match tra Sonego e Zverev che ha visto l’uscita di scena del tennista azzurro sconfitto con il punteggio di 3-6 3-6 dopo un’ora e 39 minuti di gioco.