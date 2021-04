Tennis, ATP Montecarlo: Berrettini cede in due set a Davidovich Fokina. Passano al turno successivo Sonego e Caruso. Fabbiano e Travaglia KO

Dopo i successi di Sinner, Cecchinato e Fognini al Masters 1000 di Montecarlo, sono andati in scena altri cinque incontri con protagonisti tennisti azzurri.

Matteo Berrettini – Alla prima partita di singolare dopo due mesi di stop, il tennista romano, numero 10 del rankin ATP, è stato battuto in due set dallo spagnolo Davidovich Fokina (n. 58 ATP), che ha vinto con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 32 minuti di gioco.

Lorenzo Sonego – Il 24enne torinese parte benissimo nel Masters 1000 monegasco battendo Marton Fucsovics al primo turno 6-3 6-4 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. . Domani, al secondo turno, Sonego sfiderà Alexander Zverev e sicuramente ci sarà da divertirsi.

Salvatore Caruso – Il tennista avolese, numero 89 atp, ha superato al primo turno Lucas Catarina, numero 388 del ranking. Il match era stato interrotto ieri dalla pioggia ma si è concluso felicemente per l’azzurro che si è imposto in rimonta 6-7, 7-6, 6-3.

Caruso ha dichiarato a fine gara: “E’ stata una partita durissima, quest’oggi in condizioni molto diverse da quelle pesanti della giornata di ieri. Sono contento di aver portato a casa la vittoria, perchè chiaramente per come si erano messe le cose non era né scontato, né semplice ribaltare il risultato e accedere al secondo turno. Domani si ritorna in campo, come sempre ce la metterò tutta”.

Thomas Fabbiano – Thomas Fabbiano esce di scena al primo turno al “Rolex Monte-Carlo Masters”. Il tennista pugliese, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso per 6-3 3-6 6-3 al polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 13, vittorioso contro Sinner nella finale di Miami.

Stefano Travaglia – Stefano Travaglia, numero 67 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 12 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) in poco più di due ore di gioco.