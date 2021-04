A Montecarlo si ferma nei quarti il campione in carica, Fabio Fognini, l'ultimo italiano rimasto in tabellone.

Dopo la vittoria di ieri contro Krajinovic, Fabio Fognini, numero 18 del ranking ATP e campione in carica, è stato eliminato dal 22enne norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 38 minuti. Il numero 27 del ranking Atp si è detto soddisfatto del proprio percorso nel torneo monegasco: “È stata una grande sfida e ha un tennis molto insidioso. Sono soddisfatto per come sono rimasto sempre in partita facendogli giocare ogni palla anche quando era in vantaggio”

Nel primo set Fabio Fognini parte benissimo, nonostante quasi subito concede una palla break nel secondo gioco che riesce, però, ad annullare e far suo il turno di servizio. La chiave del set è il quinto game con Ruud al servizio. Il tennista azzurro non sfrutta ben quattro palle break ed è costretto a rincorrere l’avversario. La partita sembra avviarsi ad un tie-break quasi scontato ma sul 5-4 Fabio sciupa la palla del 5-5 e concede così una palla break che gli costa il parziale.

Il secondo set inizia malissimo, con Fognini che è subito costretto a rincorrere il norvegese che scappa sul 3-0. Nel quarto gamerischia il baratro, con le tre palle annullate per il doppio break. Nel gioco successivo accade l’insperato: Ruud abbassa la guardia e si lascia controbreakkare dall’italiano. Nell’ottavo gioco si trova a servire per riacciuffare l’avversario sul 4-4. Ha tre opportunità consecutive di riuscirci, non le sfrutta e perde malamente il servizio. Ruud si trova così a servire per il match, ma è Fognini ad avere la palla immediata del controbreak che non sfrutta ed è costretto ad arrendersi e issare bandiera bianca.

Il norvegese Casper Ruud centra la terza vittoria su tre contro il ligure 6-4 6-3 e domani in semifinale troverà Rublev che ha eliminato Rafa Nadal.