Tennis, Atp Montecarlo: dopo la sconfitta rimediata da Musetti ieri, oggi vanno in scena 8 tennisti azzurri.

Dopo la sconfitta di Musetti con Karatsev di lunedì, si torna in campo oggi a Montecarlo con 8 azzurri. Fognini affronterà il serbo Kecmanovic. Sinner, dopo il grande torneo disputato a Miami, affronterà lo spagnolo Ramos Vinolas. Alla stessa ora Cecchinato se la vedrà con il tedesco Koepfer. Fabbiano ripartirà sotto di un set contro il polacco Hurkacz, dopo la sospensione del match, così come Caruso contro Catarina. In campo anche Berrettini contro Davidovich Fokina, Travaglia contro Carreno Busta e Sonego, che dopo la vittoria a Cagliari riparte contro Fucsovics.

Musetti fuori all’esordio con Karatsev

Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il 19enne azzurro, numero 84 del mondo, cede al russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Il tennista di Carrara ha sofferto molto i colpi dell’avversario, come da lui stesso ammesso in conferenza stampa: “Oggi non sentivo la palla bene, forse non sono entrato in campo convinto di poter vincere” ha detto Musetti. Mi ha messo i piedi in testa fin dal primo game, non mi faceva entrare nello scambio e ho fatto molta fatica a colpire la palla. Le condizioni erano un po’ diverse rispetto a Cagliari, sentivo la palla molto pesante sulla racchetta e non riuscivo a spingere. “Sul cemento è un altro giocatore, di sicuro è già di vertice, ma credo che salirà ancora e stupirà (anche sulla terra, ndr). È un giocatore di un livello molto alto e toglie spesso il tempo. Risponde bene e col rovescio è incredibile“.

Sul 4-3 e servizio Karatsev, il match è stato interrotto per pioggia. La partita è ripresa alle ore 16.30 dopo che la pioggia ha dato una tregua al cielo di Montecarlo.