Tennis, Australian Open: Sara Errani travolge Venus William lasciandole un solo gioco.

Melbourne – Al secondo turno degli Australian Open, la tennista romagnola, n. 134 wta, travolge la sorella di Serena, n. 81 wta, in un match senza storia. In meno di un’ora la tennista azzurra passa il turno con il punteggio di 6-1 6-0. Ha strappato subito due volte la battuta a Venus, portandosi sul 4-0. Sull’1-5 Venus Williams ha appoggiato male il piede destro durante una discesa a rete provocandosi una distorsione alla caviglia che ha pregiudicato tutto il secondo set. Sara, approfittando delle condizioni precarie della 40enne ex numero 1 al mondo, ha infilato 8 giochi consecutivi cancellando anche 5 palle break. La Errani ha dichiarato quanto segue nel post-match: “Dopo la lunga pausa per il medical timeout, durante la quale siamo rimasti fermi per 18 minuti, lei ha giocato un primo game molto cauto, ma poi nel secondo set ogni punto faceva una cosa diversa una volta correva, il punto dopo non si muoveva, una volta tirava forte, un’altra no… Ho cercato di essere attenta e pronta a qualunque cosa. Credevo si sarebbe ritirata, perché subito dopo la ripresa davvero faceva fatica a muoversi, ma poi ha deciso di arrivare fino in fondo”.

Al terzo turno Sara Errani affronterà la taiwanese Su-Wei Hsieh, n.71, che ha eliminato in due set (6-3, 6-2) la canadese Bianca Andreescu, n.8 del mondo.

Australian Open, tabellone maschile

Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open in tre ore e mezza e quattro set (6-3 6-7 7-6 6-3) contro Frances Tiafoe. Nessun problema anche per Dominic Thiem che ha impiegato appena un’ora e quaranta per superare Dominik Koepfer 6-4 6-0 6-2. Diego Schwartzman ha lasciato appena cinque giochi al francese Alexandre Muller (6-2 6-0 6-3) e passa al turno successivo in poco più di un’ora e mezza di gioco. Denis Shapovalov ha battuto senza affanno Bernard Tomic 6-1 6-3 6-2.