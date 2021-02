Tennis, Australian Open: Fognini e Berrettini qualificati al prossimo turno

I due finalisti dell’Atp Cup 2021 passeggiano contro i rispettivi avversari raggiungendo senza affanni il secondo turno.

Fabio Fognini supera agevolmente il primo turno battendo con il punteggio di 6-4 6-2 6-3 il francese Pierre Hugues Herbert in un’ora e 54 minuti. Il tennista ligure non concede palle break all’avversario. Vince e convince. Union neo della sua partita la bassa percentuale di prime ma Fabio, assoluto padrone della partita, tiene bene i turni di battuta. Al secondo turno Fognini sfiderà in un derby tutto italiano Salvatore Caruso che ha battuto lo svedese Laaksonen in tre set (6-2, 6-4, 6-3).

Matteo Berrettini avanza al secondo turno degli Australian Open dove se la vedrà con il ceco Tomas Machac. Prova di forza del tennista romano che batte in tre set Kevin Anderson con il punteggio di 7-6, 7-5, 6-3. Matteo parte forte annullando 8 set point al tiè break del primo set. Negli altri due set Berrettini non concede nulla (game vinti al servizio: 17/17) e sfruttando gli unici due game che Anderson gli concede (game vinti al servizio: 14/16). Nel posto gara il tennista capitolino si è detto soddisfatto della sua partita: “Credo che anche io come voi non ho visto la palla per lunghi tratti. Ho perso il conto degli ace che mi ha fatto. È stato un match duro ma ne ero a conoscenza, Kevin è un gran giocatore con un servizio esplosivo. Anche io mi aspettavo di servire bene per contrastarlo, mi auguro che la partita vi sia piaciuta”

Gli altri italiani in gara agli Australian Open

Prima vittoria in carriera per Salvatore Caruso agli Australian Open. Il n.78 del ranking ha battuto lo svizzero Henri Laaksonen con i parziali di 6-2, 6-4, 6-3. Esordio amaro per Marco Cecchinato sconfitto per 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 dallo statunitense Mackenzie McDonald. Andreas Seppi, giunto al 63° Slam, è stato eliminato dall’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-4, 4-6, 6-2, 6-2.