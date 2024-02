Derby tra River Plate e Boca Juniors senza vincitori e vinti

Finisce 1-1 la sfida del Monumental tra River Plate e Boca Juniors. Succede tutto nella ripresa. Los Millonarios in vantaggio con Pablo Solari al 49′, bravo a rimettere in rete una ribattuta. Pareggio Xeneizes al 70′ Medina, che piazza di destro in rete un assist di Lautaro Blanco.

River Plate-Boca Juniors 1-1 – 49′ Solari (R); 70′ Medina (B)