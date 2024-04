Grande spavento, immediati i soccorsi in campo

Grande spavento durante la finale della FA Cup femminile tra Arsenal e Chelsea quando la 24enne atleta norvegese Frida Maanum dell’Arsenal ha avuto un collasso ed è caduta a terra. Immediati i soccorsi, maschera per la respirazione con l’ossigeno per circa sette minuti, successivamente il trasporto in ospedale.

Spavento durante Arsenal – Chelsea