Thiago Motta: “Abbiamo creato per un altro risultato ma sono contento della prestazione. Lettura perfetta dei ragazzi, ora testa al derby”

Il tecnico analizza il pareggio in terra francese

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida fuori casa contro il Lille.

Le parole di Thiago Motta

Analisi della partita.

“Abbiamo creato per fare un altro risultato, ma sono contento della prestazione. Certe cose le possiamo migliorare, ma nel globale sono soddisfatto della prestazione della squadra”.

Cosa si poteva migliorare?

“In fase offensiva negli ultimi 20 metri si poteva fare meglio, nel secondo tempo la qualità è migliorata. Si vedeva dall’inizio che aspettano e cercano di contrattaccare. Abbiamo trovato una squadra che sa cosa fa, è in grande fiducia. Bella partita, ottima prestazione della nostra squadra. Ora recuperiamo e pensiamo al derby”.

La squadra si vede che ha voglia di giocare con la palla e state migliorando negli ultimi metri anche se ultimamente dietro prendete sempre gol ma sono convinto che sia la strada giusta.

“Sono d’accordissimo. In un gol normalmente ci sono degli errori. Attaccando bene e sulla riaggressione possiamo evitare, ma in generale ottima partita. Diamo continuità, attacchiamo con equilbrio e sappiamo come. Abbiamo sfruttato gli esterni. Sono contento della lettura dei ragazzi, sono contento della partita fatta. Ora recuperiamo bene, prepariamo la prossima che è importante, è un derby da giocare al massimo. Sono contento di quanto fatto fino ad oggi”.

È la prima volta che Yildiz e Conceicao giocano titolari insieme in Europa.

“Non ci avevo fatto caso. I due stanno bene, stanno in forma. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare dentro, loro aspettano e ripartono. Kenan e Francisco hanno la qualità per aiutare quando troviamo una squadra che si chiude dentro e inevitabilmente si apre all’esterno. Nell’uno contro uno li abbiamo trovati spesso nella zona giusta. Nel primo tempo un po’ bassi, nel secondo tempo abbiamo portato la palla dove dobbiamo portarla. Abbiamo creato tantissimo, sono soddisfatto di entrambi”.