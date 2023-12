Bologna-Roma, scontro Champions e sfida per cuori forti, vista l’intensità messa dalle due squadre e voluta sia da Thiago Motta e Mourinho, che si sono ritrovati in un lungo abbraccio ad inizio partita. I rossoblù partono subito forte con Ndoye che ha subito l’occasione di portare in vantaggio i suoi. Nonostante le assenze di Lukaku e Dybala, i giallorossi ci provano prima con Llorente e poi con Belotti che prova a portare in vantaggio i suoi con un stacco di testa che però Ravaglia butta in calcio d’angolo. Al 37′ il Bologna sblocca la gara con Moro che si inserisce tra la difesa giallorossa e batte Rui Patricio facendo esplodere il Dall’Ara. I rossoblù ci provano ancora anche se termina così il primo tempo.

Bologna-Roma, quinto ko per i giallorossi

La ripresa comincia come era iniziato il primo tempo e cioè con il Bologna che domina e al 49′ raddoppia con l’autogol di Kristensen, condannando i giallorossi di Mourinho. Al 62′ Mourinho cambia ancora, deentro Azmoun e Bove per Llorente e Renato Sanches, che era appena entrato nella ripresa al posto di Spinazzola. I minuti passano e la Roma ha una doppia occasione con El Shaarawy e Belotti, anche se la sostanza non cambia perchè vince il Bologna e sale a quota 28 scavalcando Napoli e Fiorentina.

Il tabellino:

BOLOGNA: Ravaglia F. (Portiere), Posch S., Beukema S. (dal 13′ st Lucumi J.), Calafiori R., Kristiansen V. (dal 30′ st Lykogiannis C.), Freuler R., Moro N. (dal 30′ st Aebischer M.), Ndoye D., Ferguson L. (dal 42′ st El Azzouzi O.), Saelemaekers A. (dal 42′ st Urbanski K.), Zirkzee J.. A disposizione: Bagnolini N. (Portiere), Bonifazi K., Corazza T., De Silvestri L., Fabbian G., Skorupski L. (Portiere), van Hooijdonk S. Allenatore: Motta T..

ROMA: Patricio R. (Portiere), Mancini G. (dal 37′ st Celik Z.), Llorente D. (dal 18′ st Azmoun S.), Ndicka E., Kristensen R., Cristante B., Paredes L., Pellegrini Lo. (dal 37′ st Pisilli N.), Spinazzola L. (dal 1′ st Sanches R.), Belotti A., El Shaarawy S.. A disposizione: Boer P. (Portiere), Cherubini L., Costa J., Karsdorp R., Pagano R., Svilar M. (Portiere) Allenatore: Mourinho J..

Reti: al 37′ pt Moro N. (Bologna) , al 4′ st Kristensen R. (Bologna) autogol.

Ammonizioni: al 9′ pt Saelemaekers A. (Bologna), al 33′ pt Beukema S. (Bologna), al 45′ pt Ferguson L. (Bologna), al 21′ st Freuler R. (Bologna) al 9′ pt Llorente D. (Roma), al 36′ pt Pellegrini Lo. (Roma), al 21′ st Paredes L. (Roma), al 27′ st Bove E. (Roma).