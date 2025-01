Thiago Motta dice tutto: “Torna Vlahovic, out Conceiçao. Cambiaso sta bene e domani sarà titolare”

Thiago Motta è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Milan.

Le parole di Thiago Motta

Come sta la squadra e che cosa può dare Alberto Costa?

“La squadra sta bene, ha recuperato e ci saranno contro il Milan. Alberto l’ho visto bene, ha portato energia e entusiasmo. Sarà un ragazzo in più che potrà aiutare la squadra”.

Come vede Cambiaso dopo le ultime voci di mercato?

“Andrea l’ho visto molto bene e domani giocherà”.

Su Kolo Muani…

“Sono contento del suo arrivo, è interessante per noi. Stiamo aspettando delle pratiche burocratiche e se è tutto ok sarà col gruppo altrimenti dovremo aspettare la prossima partita”.

C’è la possibilità di vedere Kolo Muani in coppia con Vlahovic?

“Tutti i buoni giocatori di livello possono giocare insieme”.

Chi gioca domani in porta?

“Oggi abbiamo avuto una situazione con Mattia, non ha potuto partecipare. Vedremo se domani sarà col gruppo. Michele domani sarà titolare. Sono contento dei 3 portieri che abbiamo”.

Come cambia il Milan senza Morata?

“Stiamo parlando di giocatori di livello. Affronteremo il miglior Milan diverso. Noi dovremo essere pronti a fare la nostra partita al massimo per poter avere la vittoria”.

Contro l’Atalanta la squadra sembrava stare bene fisicamente.

“La squadra è stata sempre bella dal punto di vista fisico. Abbiamo avuto situazioni non facili da gestire, con giocatori che per problemi fisici non sono andati in campo. Ma chi ha giocato ha sempre fatto bene. Nell’ultima partita abbiamo sbagliato qualcosa di troppo per alzare il livello fisico ma i ragazzi li vedo sempre bene”.

Il punto sugli infortunati.

“Dusan sarà col gruppo domani. Bremer, Cabal, Milik no, neanche Conceicao. Tutti gli altri saranno disponibili. Vlahovic ha passato un periodo fuori, senza partecipare con la squadra per recuperare da un fastidio che aveva e domani sarà col gruppo”.

Cosa si aspetta da Kolo Muani?

“Da Randal mi aspetto tutto. Aiutare dentro, fuori dal campo: allenarsi bene, prepararsi bene. Fare tutto quello che può fare un giocatore di alto livello. Quello che ho chiesto a lui lo chiedo a tutti i grandi giocatori”.

Nei due precedenti col Milan sono arrivate due brutte partite e sette volte quest’anno la Juve è stata ripresa da situazione di vantaggio.

“C’è qualcosa di positivo quando mi fa la domanda? La partita d’andata col Milan è stata giocata in un modo per com’erano le situazioni nostre, per come siamo arrivati a quella partita. Dei pareggi ho già parlato tantissime volte, noi siamo i primi che non siamo contenti. Non basta quello che abbiamo visto in campo. Vedo un miglioramento nella squadra, una crescita della squadra. Ribadisco che non siamo contenti né coi risultati che sono i pareggi e né della classifica. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. Dobbiamo abbiamo una grande partita, vogliamo arrivarci bene. Tante cose positive sono state fatte fino ad oggi, altre meno positive perché siamo i primi che vogliamo un altro tipo di risultato”.

Il mercato di gennaio è più un’opportunità o un rischio?

“Il mercato lo conosciamo, lo sappiamo prima già. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Alberto fa parte già del gruppo ed è un giocatore in più che aiuterà la squadra. Randal stiamo aspettando le pratiche burocratiche e se è tutto ok domani sarà con il gruppo”.

Come ha visto la squadra dalla tribuna?

“Vedere la partita in alto è un’emozione diversa per un allenatore perché in panchina la senti in maniera diversa. Ho visto una squadra che sta migliorando tantissimo, non solo in quella partita. La squadra sta crescendo. Ho visto qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico. Con l’Atalanta abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, per continuare a crescere dobbiamo fare meglio. Con la tecnologia che abbiamo oggi, guardo le partite dopo come le guardassi sempre dall’altro. Sono cose che aiutano, strumenti che ti permettono di far vedere e parlare con i giocatori su cosa migliorare. Anche se non stiamo partecipando nel gioco-pallone ma in un altro modo. La vedo sempre così la partita, non in live ma dopo. Mi è dispiaciuto non essere in panchina e continuo a pensare che quel rosso non era giusto”.

Domani è uno scontro diretto per la zona Champions.

“Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un’opportunità importante giocando in casa. Rispettiamo il Milan, cercando sempre la vittoria. Dopo la partita di domani non è ancora finito il campionato. Noi vogliamo essere al massimo domani in campo, concentrati per fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria”.

So che non le piace parlare di mercato ma Cambiaso potrebbe essere ceduto nei prossimi giorni?

“Già hai detto una cosa giusta che non mi piace parlare di mercato e in più hai aggiunto un se. Cambiaso sta bene e domani sarà in campo”.

In passato sono stati ceduti giocatori che voleva tenere?

“Si l’ho già chiesto e li hanno venduti…”