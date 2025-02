Thiago Motta: “Gestione buona dei momenti tranne il gol preso. Vlahovic? Darà una mano fino a fine stagione”

Thiago Motta analizza ai microfoni di Dazn la vittoria sul campo del Como grazie alla doppietta di Kolo Muani.

Le parole di Thiago Motta

Avevate bisogno di vincere partite sporche come queste?

“Abbiamo giocato contro una squadra che gioca bene a calcio, in casa loro dove ha fatto molto bene con le grandi. Abbiamo gestito bene i momenti tranne il gol preso prima di andare in spogliatoio. Abbiamo gestito bene i momenti e abbiamo avuto questa possibilità alla fine. Complimenti ai ragazzi per impegno, lavoro e voglia di lottare, a chi inizia e soprattutto a chi ha alzato dopo il livello della squadra. E’ un dato molto importante di questa sera”.

I nuovi acquisti sembra che stiano dando subito una grande mano alla squadra. È soddisfatto del mercato?

“Abbiamo avuto delle difficoltà durante questa stagione, tanti infortuni. Abbiamo perso due giocatori per tutta la stagione, un altro non lo abbiamo mai avuto. Poi piccoli infortuni. Sappiamo come è andato il mercato in estate, oggi abbiamo una squadra dove chi ha iniziato ha fatto bene e quelli che sono entrati hanno alzato il livello. Lloyd ha giocato da terzino, Alberto può darci una grande mano a destra. Poi quelli come Douglas, Khephren e Francisco hanno fatto molto bene, Samuel è entrato molto bene in partita un’altra volta. Poi avevamo Dusan e altri ragazzi che, in caso di bisogno, avrebbero potuto mantenere il livello minimo o alzarlo. Sono contento perchè se lo meritano”.

Vlahovic è rimasto in panchina per 90 minuti. Giocherà in Champions?

“Dusan ha aiutato fino ad oggi. E’ stato un giocatore importante fino ad oggi, anche in condizioni non ottimali ha giocato e ha giocato con atteggiamento fantastico. Oggi sul secondo gol è stato il primo a correre indietro a Randal, è un ragazzo che sono convinto aiuterà nel presente e fino a fine stagione. Si allena molto bene, si impegna sempre. Sia lui, come chi era in panchina oggi, non era contento di non giocare ma bisogna dare il massimo quando è il momento. Conta la qualità del minutaggio e oggi hanno dimostrato che anche in 15-30 minuti possono fare la differenza”.