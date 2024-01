Tiago Pinto: “Oggi come se fosse una finale. Mercato? Prima di comprare serve cedere”

Queste le parole di Tiago Pinto a Mediaset a pochi minuti dal derby contro la Lazio.

Sensazioni?

“Oggi è una finale, quando giochi una gara di questa importanza da dentro o fuori e il derby è emozionante e stressante. Vogliamo fare il meglio per andare avanti e regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Oggi è l’ultimo derby per lei, ha chiesto qualcosa in particolare?

“Sarà sicuramente l’ultimo, non mi vedo dall’altra parte e fare altri derby. Speriamo che possiamo vincere, questo non c’entra sui giocatori loro sono concentrati sulla partita”.

Ha portato giocatori molto importanti come Dybala e Lukaku, ma anche Mourinho, questa tipologia può rappresentare il futuro della Roma?

“Questa è una riflessione che dobbiamo fare più avanti. Oggi è una gara importante, siamo contenti che loro stanno qui. Dobbiamo vincere, le valutazioni future saranno fatte più avanti”.

Cosa e chi la preoccupa più nella Lazio?

“Quello che mi preoccupa è che una gara dalle attenzione elevate. L’importante è essere concentrati”.

Il mercato invernale?

“Sono stato chiaro, abbiamo reagito veloce col difensore. Adesso con i paletti che abbiamo dobbiamo aspettare che escono i giocatori prima di fare qualcosa”.