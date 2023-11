Il Liverpool, con 9 punti in tre punti in tre partite, ospite del Tolosa allo Stadium di Municipal. In caso di vittoria la formazione di Klopp raggiungerebbe il prossimo turno di Europa League con due giornate di anticipo. Dall’altra parte, il Tolosa, in piena corsa per il secondo posto, a 4 punti, pari merito con l’Union Saint-Gilloise. Nella gara d’andata, disputata ad Anfield, i Reds si sono imposti per 5-1 sui francesi. Il match sarà visibile Sky Sport (canale 252), e in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo; Sierro, Spierings, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Magri. All. Novell.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz. All. Klopp.