L’agente di Tonali: “Ha voluto il Milan a tutti i costi rifiutando Juve e Inter”

L’agente di Tonali conferma che a volere il Milan è stato il giocatore, preferendo i rossoneri a Juve e Inter.

Queste le parole di Beppe Bozzo agente di Tonali: “Inter e Juve sono state vicine a lui, molto vicine – ha confessato a Tuttosport – Poi per un motivo o per l’altro, a partire dalla volontà di Sandro, l’ha spuntata il Milan. L’aspetto più difficile è stato riuscire a farlo digerire al presidente Cellino, che aveva in mano offerte di altre società. Sandro voleva andare a tutti i costi al Milan e i rossoneri potevano impostare l’operazione soltanto in prestito con diritto di riscatto. La volontà del giocatore, che sognava di giocare con la squadra del suo cuore, ha fatto la differenza. Cellino si è dimostrato comprensivo, ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio del ragazzo”.