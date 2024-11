Tonali regala il passaggio del turno agli Azzurri: Belgio battuto di misura (0-1)

L’Italia di Luciano Spalletti porta a casa il primo obiettivo: i quarti di UEFA Nations League. Gli Azzurri, in controllo della gara nella prima frazione, avanti con Tonali. Nella ripresa prova a reagire il Belgio, dopo essere uscita all’intervallo tra i fischi del proprio pubblico, che va vicino al gol con Lukaku e Faes. Italia a 13, supera il turno, avanti di tre punti sulla Francia che chiude in pari la sfida contro Israele. Basta un pari a San Siro per il primato nel Gruppo.

Tonali manda avanti l’Italia: ottimo primo tempo degli azzurri

Gli Azzurri subito intensi e aggressivi, con lo stesso giro palla a cui ci ha abituato nelle prime gare di questa Nations League. Passano appena undici minuti e arriva il vantaggio della formazione di Spalletti. Un grande scambio tra Barella e Di Lorenzo, complice l’errore di De Cuyper, lancia in area l’esterno del Napoli che è bravo a metterla al centro dove c’è in agguato un prontissimo Tonali, il cui solo compito è quello appoggiarla in rete a porta sguarnita. Dopo il gol sono ancora gli azzurri a controllare il gioco, con la squadra di Tedesco che fa fatica ad offendere e a controllare, sfiorando il raddoppio ancora con Tonali, nato da una grande occasione frutto ancora di un’azione corale su assist di Cambiaso, fermato da De Cuyper.

Il palo grazia gli azzurri, grande intensità nella ripresa

Il Belgio entra in campo con un rinnovato spirito. Aggredisce, rendendosi pericoloso dalla media e lunga distanza, ma rischiando in contropiede come nell’occasione in cui Retegui viene fermato da Casteels. Gli Azzurri reagiscono vanno ancora vicini al raddoppio dopo un inizio di frazione abbastanza esitante. I Diavoli Rossi provano a rispondere e contrattaccare, cercando di riprendere la gara. La squadra di Tedesco va ad un passo dalla rete ben due volte con Lukaku, prima di colpire il palo su colpo di testa all’indietro di Faes. Inutile ogni assalto: vince l’Italia in casa del Belgio e va ai quarti di Nations League.

Belgio-Italia, risultato e tabellino:

0-1

Reti: 11′ Tonali (I)

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne (87′ Bakayoko), Debast, Faes, Theate (71′ Al-Dakhil); Engels (71′ Vermeeren), Onana; Trossard, Openda, De Cuyper (79′ Lukebakio); Lukaku. CT. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (82′ Gatti), Frattesi, Rovella (79′ Locatelli), Tonali, Dimarco (68′ Udogie); Barella (79′ Raspadori); Retegui (68′ Kean). CT. Spalletti.