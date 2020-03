Top Volley Cisterna-Calzedonia Verona in diretta TV su Rai Sport

Top Volley Cisterna-Calzedonia Verona TV | La Lega Pallavolo Serie A, alla luce del decreto legge emesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere l’emergenza Coronavirus, ha disposto che le partite di Superlega si giocheranno a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile. Per questo motivo la partita di sabato prossimo (alle 18) tra la Top Volley Cisterna e il Calzedonia Verona verrà giocata senza pubblico ma sarà possibile seguirla in diretta su Rai Sport. Lo stesso provvedimento interesserà anche le prossime sfide della formazione pontina: la trasferta di Vibo Valentia (sabato 14 marzo) verrà giocata senza pubblico ma anche in questo caso sarà possibile seguire il match in Calabria grazie alla diretta su Rai Sport. In conseguenza di questa decisione viene anche annullato il pullman gratuito per i tifosi che il Comune di Cisterna di Latina aveva messo a disposizione per i tifosi pontini, inoltre, considerando anche la chiusura delle scuole, è stata annullata anche la tappa del progetto etico #Accendiamoilrispetto contro il bullismo nelle scuole che era programmata a Lamezia Terme e che verrà riprogrammata quando la situazione sanitaria e i provvedimenti lo permetteranno.

Il calendario del fine settimana della Superlega

Per quanto riguarda il resto del calendario della Top Volley Cisterna il recupero del match a Trento resta confermato a mercoledì 18 marzo (alle 20:30) sempre a porte chiuse e in diretta streaming a pagamento su Eleven Sports. Alla luce dell’anticipo della decima giornata del campionato di Superlega tra Consar Ravenna e Tonno Callipo Vibo Valentia è cambiata la classifica della massima serie. Ecco i dettagli e il programma delle partite.

10a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Consar Ravenna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (25-20, 24-26, 18-25, 25-22, 15-13)

Sabato 7 marzo 2020, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Allianz Milano – Kioene Padova

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza

Gas Sales Piacenza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Riposa: Sir Safety Conad Perugia

