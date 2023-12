Le scelte degli allenatori, i 22 in campo

Tutto pronto per il posticipo tra Torino e Atalanta, Juric e Gasperini hanno sciolto gli ultimi dubbi. Una sfida che vale doppio per le due formazioni, una sfida con tre punti pesanti in palio.

Torino-Atalanta, le formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; Lookman.