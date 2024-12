Torino-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Vanoli recupera Ilic, che potrebbe partire dalla panchina. Spazio ancora a Vlasic, con Linetty e Ricci. In avanti conferma per la coppia Adams-Sanabria. Difesa con Walukiewicz, Maripan e Masin. Italiano ritrova Miranda, che si posizionerà sulla fascia sinistra di difesa. Centrocampo con Pobega e Freuler. In attacco, sulla trequarti, alle spalle di Castro, dentro Orsolini, Odgaard e Dominguez.

Torino-Bologna, le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.