Torino-Cagliari 1-2: i granata cadono in casa contro i sardi

All’Olimpico Grande è appena terminato il match Torino-Cagliari. La sfida, valida per la 17esima di Serie A, è terminata 1-2 per gli ospiti.

Torino-Cagliari, il tabellino

Il primo tempo è stato entusiasmante. Allo Stadio Olimpico Grande Torino un primo tempo frizzante. I tifosi hanno assistito prima al vantaggio del Toro, siglato da Vlasic al 27′, al quale ha risposto Prati da calcio d’angolo allo scadere della prima frazione di gioco. Polemiche prolungate nel corso del primo tempo da parte della panchina sarda per un penalty non assegnato attorno al 10′ minuto di gioco. L’arbitro Daniele Doveri ha ricevuto una segnalazione dal VAR per il rigore reclamato in precedenza da Cagliari per un contatto in area con Riyad Idrissi che va terra dopo il contatto in area. Il primo tempo si conclude per 1-1.

Il secondo tempo nonostante un buon gioco da entrambe le squadre a portarsi in vantaggio e vincere la gara è il Cagliari, che al 66′ si porta sul 2-1 grazie al gol di Kolicsoy. Il Toro prova a rubare il pareggio ai sardi ma non riesce mai a trovare la via del gol. Cagliari che approfitta delle debolezze dei padroni di casa per portare via tre punti importanti per la salvezza.

TORINO 3-4-1-2: Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen (78′, Aboukhlal), Asllani (76′, Nkonge), Gineitis (80′, Iilkan), Lazaro (68′, Nkounkou); Vlasic; Adams (68′, Zapata), Simeone.

CAGLIARI. 3-5-1-1: Caprile; Zappa, Luperto, Mazzitelli (72′ Cavuoti); Palestra, Adopo, Deiola, Prati (80′, Obert), Idrissi; Gaetano (68′, Esposito); Kilicsoy (72′, Borrelli).

Reti: 28′, Vlasic (T); 45, Prati (C); 66′, Kilicsoy (C);

Ammonizioni: 31, Pisacane (C); 36′, Vlasic (T); 90’+2, Nkounkou N (T); 90’+4, Aboukhlal (T).

Espulsioni: –