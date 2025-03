Torino – Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo il pari in trasferta a Parma, il Torino è pronto a ospitare l’Empoli nell’anticipo serale della ventinovesima giornata di Serie A. Vanoli deve valutare le condizioni di Sanabria e Lazaro, quest’ultimo uscito malconcio dall’ultima partita, pronto a essere rilevato da Karamoh in caso di forfait. Ballottaggio anche in difesa, dove Pedersen è pronto a sostituire l’acciaccato Walukiewicz. Nell’Empoli Colombo favorito su Kouamé per una maglia da titolare e nonostante l’infermeria continui a essere piena, D’Aversa può gioire per il rientro di Anjorin. La partita, in programma allo Stadio Olimpico “Grande Torino” sabato 15 marzo alle 20:45, verrà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW; in TV, sarà possibile assistere alla gare su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K.

Torino – Empoli, le probabili formazioni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa.