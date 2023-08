Torino-FeralpiSalò, probabili formazioni e dove vederla

La vincente troverà il Frosinone nel prossimo turno

Il Torino di Juric sfida il FeralpiSalò nel secondo turno di Coppa Italia. I granati, favoriti per la sfida, riscaldano i motori in vista della prima giornata di campionato, in programma domenica prossima contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Gli ospiti, invece, promossi nella serie cadetta dalla Serie C, vogliono sorprendere dopo aver eliminato il Vicenza nel primo turno della competizione. L’incontro di questa sera alle 21.15, allo stadio Olimpico (Grande Torino) di Torino, sarà visibile, in chiaro, su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni: