Torino-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Situazioni e momenti contrastanti, con un Torino che ha raccolto un esiguo bottino di tre punti in cinque gare, e con una Fiorentina che, diversamente, ha portato a casa ben quattro vittorie e un pareggio. Vanoli si affida ancora a Sanabria e Adams. Nella Fiorentina c’è Bove con Adli in mezzo al campo. Beltran sulla trequarti. Ritorna Kean come terminale offensivo.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.