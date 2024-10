Roma-Torino, risultato in diretta: LIVE (1-0)

In un Olimpico infuocato, scende in campo la Roma di Juric. Tra dubbi e perplessità viste le assenze di Pellegrini e Dovbyk, il tecnico si affida a Le Fèe a centrocampo e a Dybala falso nueve. Tutto confermato invece per Vanoli.

Roma-Torino, il tabellino:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Manu Koné, Le Fee, Zalewski(33′ El Shaarawy); Pisilli (dal 19′ st Pellegrini), Baldanzi (33′ Cristante); Dybala(33′ Shomurodov). A disposizione: Ryan, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Cristante, Hummels, Paredes, Soulé, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore: Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan (dal 14′ st Pedersen), Masina; Lazaro, Ricci(33′ Karamoah), Linetty, Gineitis (dal 1′ st Njie), Vojvoda(42′ Tameze); Adams, Sanabria (dal 14′ st Vlasic). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Walukiewicz, Sosa, Pedersen, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Tameze, Vlasic, Njie, Karamoh. Allenatore: Vanoli.

Reti: al 20′ pt Dybala

Ammonizioni: Coco, Baldanzi, Masina

Recupero: 1′ pt