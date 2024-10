Roma, basta Dovbyk. Prima vittoria in Europa League della squadra di Juric

Partita dalle mille insidie per tanti motivi quella della squadra giallorossa, che alle 18:45 affronta la Dinamo Kiev all’Olimpico. Diversi i cambi per la squadra di Juric, a cominciare Hermoso, Konè, Le Fèe e Baldanzi con Dovbyk unica punta. Prima parte di gara ampiamente dominata dalla squadra giallorossa, che comincia bene la sfida con quella cattiveria voluta dal mister come detto in conferenza stampa. Al 23′ è quindi la Roma a passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo su Baldanzi e trasformato da Dovbyk. Dopo il gol però, la squadra di Juric ha rischiato più volte di subire il pareggio.

Roma-Dinamo Kiev, tante le occasioni sprecate dai giallorossi

La ripresa inizia con la Roma ancora pericolosa, anche se Juric effettua un doppio cambio: dentro Shomurodov e Cristante al posto di Le Fèe e Dovbyk. I giallorossi ci provano ancora con Pisilli che però, sfiora solo il raddoppio. A meno venti minuti dalla fine Juric tenta il tutto per tutto con Dybala e Pellegrini al posto di Baldanzi e Pisilli. Esce fuori però anche la Dinamo Kiev, che in diverse occasioni tenta la giocata e spaventa la squadra giallorossa in più occasioni. La freschezza di Pellegrini e Dybala fa la differenza perchè la Roma torna a farsi vedere con Shomurodov che sfiora più volta il vantaggio, che metterebbe il risultato in cassaforte.

Roma-Dinamo Kiev, il tabellino:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, N’Dicka, Angelino; Celik, Le Fee (dall’8′ st Cristante), Koné, Zalewski; Baldanzi (dal 23′ st Dybala), Pisilli (dal 23′ st Pellegrini); Dovbyk (dall’8′ st Shomurodov). A disposizione: Marin, Ryan, Cristante, Pellegrini, Abulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. Allenatore: Juric

DINAMO KIEV (3-5-2): Neshcheret; Mykhavko, Popov, Bilovar; Vivcharenko, Rubchynskyi (dal 18′ st Brazhko), Andriyevskiy (dal 18′ st Shaparenko), Mykhalenko (dal 36′ st Buyalskyi), Tymchyk; Guerrero (dal 23′ st Vanat), Voloshyn (dal 18′ st Kabaiev). A disposizione: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kabaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak. Allenatore: Shovkovskyi.

Reti: al 23′ pt Dovbyk (rigore)

Ammonizioni: Mykhavko, Rubchynskyi, Angelino, Kabaiev

Recupero: 1′ pt, 4′ st