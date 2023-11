Torino-Frosinone è l’ultima sfida di Coppa Italia per questa settimana con le due squadre che vogliono reagire di fronte alle difficoltà dell’ultimo periodo. Diversi i cambi per le due squadre in vista anche del prossimo turno di campionato.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Vlasic; Pellegri, Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Lazaro, Antolini, Linetty, Ilic, Seck, Radonjic, Karamoh, Zapata.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Okoli, Monterisi, Lirola; Mazzitelli, Brescianini, Bourabia; Baez, Cheddira, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Turati, Frattali, Lusuardi, Romagnoli, Marchizza, Barrenechea, Lulic, Soulé, Ibrahimovic, Garritano, Cuni, Reinier, Kaio Jorga.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.

Dove vederla:

La sfida andrà in onda su Mediaset Infinity.