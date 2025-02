Torino – Genoa, probabili formazioni e dove vederla

La sfida del Grande Torino tra granata e Genoa chiude il sabato di Serie A. Sei gare senza sconfitte per la formazione di Vanoli, con cinque pareggi e una vittoria. Prestazioni altalenanti per il Grifone, con un complessivo di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Favorevole al Torino lo score casalingo contro i liguri. Per ritrovare una vittoria rossoblù in terra piemontese contro i granata bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2008/2009 (vittoria 2-3). Nelle ultime quattro sfide tra le mura amiche il Toro ha raccolto tre vittorie, di cui due consecutive, e un pareggio. La gara, in programma sabato alle 20.45, sarà visibile su DAZN e Sky Sport; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Torino – Genoa, le probabili formazioni: