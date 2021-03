Torino Inter, risultato, tabellino e highlights

Torino Inter, cronaca, tabellino e highlights del match

L’Inter ha battuto in trasferta il Torino 2-1 nell’incontro valido per la 27/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. Nerazzurri in vantaggio con il rigore di Lukaku (62′), pareggio dei granata firmato da Sanabria (70′). Rete della vittoria firmata da Lautaro Martinez all’85’. Per la squadra di Conte è l’ottava vittoria consecutiva.

RETE: 62′ Lukaku rig., 70′ Sanabria, 87′ Lautaro Martinez

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli (48′ Linetty), Murru (66′ Ansaldi); Verdi (66′ Zaza), Sanabria. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Belotti, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Ferigra, Buongiorno. Allenatore: Nicola.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (88′ Darmian), Barella, Brozovic (80′ Sanchez), Gagliardini (55′ Eriksen), Perisic (55′ Young); Lukaku, Martinez (88′ Vecino). A disposizione: Padelli, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio, Pinamonti. Allenatore: Stellini.

ARBITRO: Valeri

AMMONITO: Gagliardini

TORINO-INTER HIGHLIGHTS