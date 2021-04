Torino-Napoli 0-2

All’Olimpico Grande di Torino si sono affrontati i granata e partenopei. Il match è finito 0-2. Il Napoli si è portato in vantaggio dei due gol già nel primo tempo, marcature aperte da Babayoko all’11’ minuto e poco dopo il raddoppio di Osimhen al 13′. In classifica gli azzurri si mettono a pari punti della Juventus e Milan in terza posizione. La formazione di Nicola ferma al 16esimo posto con 31 punti, appena fuori dalla zona di retrocessione.

Torino-Napoli, Nicola: “Complimenti al Napoli”

Al termine del match il tecnico granata analizza la gara appena conclusa: “Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo”. Queste le parole dell’allenatore del Torino, Davide Nicola, al termine della sconfitta per 0-2 incassata dal Napoli in casa. Ha anche detto: “Dopo un uno-due così un’altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l’abbiamo fatto. Abbiamo avuto l’opportunità di riaprirla e non abbiamo mollato fino alla fine. Il Napoli ha meritato di vincere, ma noi abbiamo fatto la nostra partita”.