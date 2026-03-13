Torino-Parma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 29esima giornata di Serie A Tim inizia con l’anticipo tra Torino-Parma. La gara si giocherà oggi, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45. La sfida all’Olimpico Grande di Torino verrà arbitrata da Maresca.

Torino-Parma, probabili formazioni

Il Torino arriva dalla sconfitta di Napoli (2-1). La formazione granata è al 15esimo posto in classifica con 30 punti, cerca punti salvezza in questa rush finale di stagione.

Il Parma è 12esimo con 34 punti, la sfida contro il Torino è importante verso la conquista della salvezza. I ducali arrivano da 5 risultati positivi consecutivi, 3 vittorie e 2 pareggi.

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Adams, Vlasic; Simeone. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Coco, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Casadei, Tameze, Kulenovic, Zapata, Njie. Indisponibili: Aboukhla. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Lazaro

PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valeri; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

A disposizione: Rinaldi, Suzuki, Conde, Ndiaye, Mena Martinez, Carboni, Estevez, Ordonez, 0ndrejka, Britschgi, Cremaschi, Elphege. Indisponibili: Almqvist, Bernabè, Britschgi, Frigan, Ndiaye. Squalificati: Valenti. Diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Troilo.

Dove vedere Torino-Parma

Torino-Parma gara valida per la 29ª giornata di Serie e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (257), Now e sull’app SkyGo.