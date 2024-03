Tottenham-Crystal Palace, probabili formazioni e dove vederla

Il Tottenham di Postecoglu sta facendo un ottimo campionato ed è a -5 dal quarto posto occupato dall’Aston Villa ma gli Spurs hanno una partita in meno e affrontano un Crystal Palace in ripresa grazie alla vittoria in casa contro il Burnley. Il match sarà visibile su Sky e sulla piattaforma Now TV sabato 2 marzo alle ore 16.

Probabili formazioni di Tottenham-Crystal Palace

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Emerson Royal, Romero, van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Werner. All. Postecoglu

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Johnstone; Ward, Richards, Andersen; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Eze, Ayew; Mateta. All. Glasner