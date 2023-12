Come di consueto la Premier League non si ferma sotto le feste. Domani si giocherà la 18° giornata e a sfidarsi saranno Tottenham e Everton. I padroni di casa so attualmente al 5° posto in classifica a -1 dal City di Guardiola, e sono reduci dalla vittoria in casa del Nottingham Forest. Gli ospiti invece, sono al 16° in classifica a +7 sulla zona retrocessione. In campionato hanno battuto il Burnley, mentre in Coppa di Lega sono usciti ai calci di rigore contro il Fulham. La partita con fischio d’inizio alle 16.00, sarà in diretta su Sky Sport Max (canale 203).

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Emerson Royal; Hojbjerg, Sarr; B. Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. All. Postecoglou

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Keane, Tarkowski, Branthwaite; Harrison, Onana, Garner, Gueye, McNeil; Beto. All. Dyche