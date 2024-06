Totti: “I ragazzi devono cercare di sbagliare il meno possibile. Non mi aspettavo l’invito di Spalletti”

Francesco Totti oggi ospite a Coverciano insieme ad altri campioni della Nazionale per dare consigli e salutare la squadra

Francesco Totti oggi in visita a Coverciano insieme ad altri campioni della Nazionale per dare carica e consigli al gruppo prima dell’inizio dell’Europeo. Successivamente ha lasciato delle dichiarazioni in merito, riportate da Tuttomercatoweb.com.

Totti: “Spalletti dovrà essere bravo a mettere i giocatori in campo”

Spalletti ha detto che le frasi che avete detto oggi verranno ricordate alla vigilia delle partite, che frasi sono?

“Sono frasi da spogliatoio, alcuni già le conoscevano. Poi sarà il mister che dirà le frasi più giuste e importanti”.

Te l’aspettavi questo invito?

“No, sinceramente no. Però quando l’ho saputo ho preso subito la palla al balzo”.

Chi è il grande 10 di questo Europeo?

“Non lo so, vedremo. Bellingham? Lui non è proprio un dieci, però se vogliamo dire che è un dieci… (ride, ndr)”.

È Spalletti il 10 di questa Nazionale?

“Sì, potrebbe essere. Peccato non giochi, deve essere bravo a mettere i giocatori in campo”.

Hai dato consigli ai debuttanti?

“I ragazzi devono cercare di sbagliare il meno possibile e quando c’è il divertimento diventa tutto più semplice”.

Baggio era un tuo idolo, che effetto ti ha fatto incontrarlo?

“L’ho già visto molte volte, ma rivederlo fa sempre un certo effetto”.

Ti piacerebbe avere un ruolo nella Nazionale?

“No, ora pensiamo alla Nazionale e all’Europeo”.