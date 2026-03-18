Tra il Milan e il Corinthians è in atto una vera e propria telenovela di mercato per André

La trattativa tra il Milan e il Corinthians, per il trasferimento del centrocampista brasiliano André, rappresenta uno dei casi più spinosi emersi di recente. Le due società discutono da settimane senza riuscire a trovare una soluzione che possa andar bene per entrambe le parti. Il nodo principale riguarda la valutazione economica del giocatore, e alcune questioni burocratiche che rendono il dialogo ancor più difficile. Il Milan ha presentato un’offerta pari a 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi. Il Corinthians ha inizialmente accettato, tirandosi indietro in seguito, dopo aver giudicato questa proposta insufficiente e bloccando di fatto la cessione del calciatore.

André-Milan: il Corinthians non ci sta

Il club brasiliano considera André una risorsa centrale per il proprio progetto tecnico. L’allenatore Dorival Junior ha infatti espresso in modo chiaro la sua posizione, facendo saltare una trattativa che sembrava oramai conclusa, con tanto di visite mediche programmate per il calciatore. Il tecnico ritiene il centrocampista indispensabile per l’equilibrio della squadra e per lo sviluppo del gioco: perderlo adesso, con la stagione ancora in corso, avrebbe creato un danno enorme alla squadra.

Questa valutazione tecnica, che ha convinto il presidente del Corinthians a non apporre l’ultima firma sul contratto, ha rafforzato la posizione della squadra brasiliana nella negoziazione. La dirigenza del club sudamericano, infatti, ora ritiene che il valore del giocatore superi la cifra proposta dal Milan, e chiede un rilancio economico importante per autorizzare il trasferimento. I rossoneri, che oggi vengono dati come favoriti dalle quote dei siti di scommesse sportive per il raggiungimento di un piazzamento Champions, vedono in André un rinforzo perfetto per la qualità degli impegni europei del prossimo anno. Ma il Milan è un club che non ama i giochi al rialzo in sede di mercato.

Il club di proprietà RedBird ha già raggiunto un accordo personale con André per un trasferimento a titolo definitivo, e il centrocampista ha accettato le condizioni contrattuali offerte. L’intesa tra il giocatore e la società rossonera è totale, ma non è sufficiente per completare e per formalizzare il trasferimento del cartellino.

Milan e Corinthians di fronte ad un tribunale?

I rappresentanti di André hanno incontrato i dirigenti del Corinthians per provare a trovare una soluzione condivisa. L’incontro, però, non ha prodotto risultati concreti. Il Corinthians ha ribadito la propria posizione e ha confermato la richiesta di un aumento sostanziale dell’offerta iniziale. Il motivo è chiaro: la valutazione di André potrebbe aumentare ulteriormente in vista della sessione estiva di calciomercato.

La questione economica rappresenta però solo una parte del problema. La trattativa include, infatti, anche diversi aspetti burocratici e legali che complicano ulteriormente il processo. Il Milan possiede dei documenti legali firmati dall’ufficio giuridico brasiliano che riguardano la posizione contrattuale del calciatore. Questi documenti potrebbero avere un ruolo rilevante nel caso in cui la trattativa si trasformi in un contenzioso. Ma va detto che, qualora si dovesse portare la questione di fronte al tribunale della FIFA, il Milan potrebbe ottenere al massimo un indennizzo economico. Per questo motivo i due club stanno cercando di evitare tale evenienza, sebbene ad oggi la trattativa risulti bloccata e lontana da una conclusione positiva.