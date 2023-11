Il calciatore morto dopo malore durante Egnatia-Partizani

Raphael Dwamena, calciatore classe ’95, è morto oggi, 11 novembre, dopo essere collassato in campo durante il match tra l’Egnatia, sua squadra, e il Partizani nella Serie A albanese. Il calciatore, secondo quanto riportato dai media albanesi, sarebbe deceduto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione in campo. – riporta il portale di Di Marzio – empre in base a quanto riportato dall’Albania, per il ghanese si sarebbe trattato del terzo malore in campo ma nonostante la diagnosi di problemi cardiaci avrebbe lui stesso deciso di togliere il defibrillatore perché lo riteneva la vera causa del problema.