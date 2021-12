Trattativa Inter-PIF | Le richieste di Zhang

Inter a PIF? Serve far chiarezza

La trattativa Inter-PIF sembra procedere tra conferme e smentite. Ieri nuove voci parlavano di trattativa in corso e imminente passaggio di quote da Zhang a PIF, oggi è il giornalista Ben Jacobs a far chiarezza, soprattutto riguardo le richieste economiche di Zhang proprietario di Suning.

Ben Jacobs, giornalista di CBS Sports, ha infatti negato la consistenza di tali voci e ha fatto chiarezza: “Di recente non ci sono state conversazioni avanzate, gli ultimi contatti risalgono a settembre. PIF ha valutato di acquisire sia una quota di maggioranza che di minoranza, ma le richieste di Suning sono molto alte”. Proprio le richieste di Zhang, ritenute eccessive, sarebbero state a far raffreddare i rappresentanti di PIF, con il fondo arabo in ogni caso pronto a tornare in pista se Zhang decidesse di abbassare le pretese.