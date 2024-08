Trofeo Berlusconi: Milan-Monza, la diretta | Il risultato (3-1)

Milan-Monza, prima da titolare per Morata

Manca sempre meno alla sfida del Trofeo Berlusconi in programma questa sera a San Siro tra Milan e Monza. Difesa tutta inedita per Fonseca, che però schiera Saelemaekers e Morata davanti. Diversi cambi anche per Nesta, che si affida a Maldini e Vignato.

Milan-Monza, il tabellino:

MILAN (4-2-3-1): Maignan (dal 1′ st Torriani); Calabria (dal 1′ st imenez), Gabbia (1′ st’ Tomori), Thiaw (dal 1′ stPavlovic), Terracciano (dal 1′ stTheo); Adli (dal 1′ st’ Reijnders), Musah (46′ Bennacer); Saelemaekers (dal 1′ st Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 1′ st Liberali), Leao (dal 1′ st Okafor); Morata (4dal 1′ st Jovic). Allenatore: Fonseca

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pereira, Sensi (dal 22′ st Pessina), Bondo, Kyriakopoulos (dal 1′ st Birindelli); Maldini (dal 1′ st’ Dany Mota), Vignato; Maric. Allenatore: Nesta

Reti: al 10 pt Carboni (autorete) , al 34’pt Maldini, al 2′ st Jovic, all’11 st Rejinders

Recupero: 2′ nel primo tempo e nessuno nella ripresa