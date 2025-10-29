Troppa Inter per la Fiorentina, Calhanoglu e super Sucic per il 3 a 0

L'Inter ritrova i suoi tifosi e i tre punti, la Curva Nord torna a tifare

Doppio Calhanoglu e Sucic, l’Inter brilla e si regala i tre punti

Una bella Inter supera in scioltezza una opaca Fiorentina, un super Calhanoglu autore di una doppietta e Sucic, gran gol il suo, regalano ai nerazzurri tre punti pesanti per la classifica. Un 3 a 0 netto figlio di una partita dominata, e tre punti importanti per morale e classifica. Chivu può sorridere.

IL TABELLINO

Inter-Fiorentina 3-0

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44′ st Frattesi); Dumfries (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44′ st Luis Henrique), Esposito (32′ st Bonny).

Allenatore: Chivu

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18′ st Fagioli), Mandragora (31′ st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18′ st Fazzini), Kean.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Sozza

Marcatori: 21′ st e 43′ st rig. Calhanoglu (I), 26′ st Sucic (I)

Ammoniti: Esposito (I)

Espulsi: Viti (F), somma di ammonizioni