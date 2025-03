Tudor non sbaglia la prima. La Juve torna alla vittoria nel segno di Yildiz (1-0)

La prima Juventus di Tudor cambia modulo e atteggiamento con alcuni giocatori in posizioni meno naturali rispetto al solito. La prima occasione arriva al minuto 7 con Vlahovic che sfila via e mette in mezzo per Yildiz che tutto solo di testa si vede respingere dal difensore del Genoa sulla linea ma l’azione viene fermata per offside dal guardalinee. Al 25′ Yildiz si invola verso la porta sulla sponda fortuita di Vlahovic, il turco evita l’arrivo di De Winter e batte Leali sul secondo palo. Il Genoa è messo bene in campo concedendo poco ai bianconeri ma grandi pericoli alla porta di Di Gregorio fa fatica a portarne nel primo tempo.

I bianconeri rispondono alla vittoria del Bologna

Al 55′ i rossoblu hanno una grande chance con Pinamonti che gira al volo in area ma non trova lo specchio della porta per poco. La partita piano piano va a spegnersi senza clamorose occasioni da una parte e dall’altra con la Juve in gestione di un Genoa che attacca sempre molto ordinato per non rischiare di prendere contropiedi. Arrivano, quindi, tre punti fondamentali alla prima di Tudor in vista della corsa Champions.

Tabellino del match

Reti: 25′ Yildiz

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (27′ Kalulu), Veiga, Kelly; Nico Gonzalez (82′ Weah), Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners (66′ Conceiçao), Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Onana (71′ Malinovskyi), Frendrup; Zanoli (63′ Venturino), Masini, Miretti (80′ Thorsby); Pinamonti (71′ Ekuban). All. Vieira

Arbitro: Antonio Rapuano

Ammoniti: 31′ Thuram, 55′ Frendrup, 72′ Malinovskyi, 88′ Weah