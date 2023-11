Vince ancora il Monza di Palladino nel turno delle 12:30 superando agevolmente l’Hellas Verona di Baroni, che ormai è in piena crisi. La squadra brianzola gioca a memoria come sa e al 41′ passa in vantaggio grazie alla rete dell’ex Milan, Lorenzo Colombo.

Il Monza termina il primo tempo con il gol dell’attaccante anche se non si accontenta e al 73′ chiude i giochi con un’altra rete di Colombo, servito da Carboni. C’è ormai una sola squadra in campo e all’84’ chiude i conti con Caldirola. Di Folorunsho la rete della bandiera dell’Hellas Verona.

TABELLINO:

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz (dal 31′ pt Hien), Terracciano, Faraoni (dal 30′ st Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Lazovic (dal 20′ st Ngonge), Doig (dal 1′ st Hongla), Bonazzoli (dal 30′ st Saponara), Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Hien, Cruz, Hongla, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula. All. Baroni

MONZA: Di Gregorio, Caldirola, Marì, D’Ambrosio, Ciurria (dal 15′ st Birindelli), Gagliardini (dal 40′ st Akpa-Akpro), Pessina, Kyriakopoulos, Colpani (dal 20′ st Bondo), Vignato (dal 20′ st Valentin Carboni), Colombo (dal 40′ st Mota). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., Pereira, Bettella, Birindelli, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Mota. All. Palladino

Reti: 41′ pt e 28′ st Colombo, 39′ st Caldirola, 41′ st Folorunsho

Ammoniti: D’Ambrosio, Colombo, Faraoni

Recupero: 3′ pt, 4′ st